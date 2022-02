Ein Journalist will am Dienstag von Patrick Mathys wissen, ob das Covid-Zertifikat zurzeit noch Sinn mache. Solange man mit dem Zertifikat schwere Infektionen und Spitaleinweisungen verhindern oder minimieren könne, sei das Zertifikat durchaus nützlich, so Mathys. Schaue man lediglich die steigenden Fallzahlen an, sei der Nutzen des Zertifikats fraglich.