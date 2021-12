Es gebe eine hohe Virusaktivität in Schulen, in Pflegeinstitutionen und im Privaten, so Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte (VKS). So betrage beispielsweise die Positivitätsrate im Kanton Zug in Sekundarschulen 0,8%, in der Primarschule 1,8%. Das klinge zwar nicht nach viel, doch es bedeute eine 20 bis 30 Mal höhere Positivitätsrate als je zuvor in der Pandemie.