TeleM1

Autoprüfung Immer mehr Lernfahrer wollen auf einem Elektroauto lernen – vor allem Frauen sind interessiert Die Automarke Tesla ist momentan voll im Trend, was auch die Fahrlehrer bemerken. Immer mehr Lernfahrer wollen auf einem Elektroauto fahren lernen. Das ist aber nicht der einzige Grund für das grosse Interesse am Elektroauto.

Fahrlehrer Ramazan Selek bietet in der Region Aarau seit eineinhalb Jahren Fahrstunden in einem Tesla an - seither würden vor allem Frauen «ihm die Bude einrennen», wie TeleM1 berichtet. «Sie warten locker mal vier Wochen für eine Stunde», so Selek. Er ist überzeugt, dass diese Fahrschülerinnen auch in Zukunft auf Elektromotoren setzen werden.

Männer würden derweil einen PS-starken Verbrenner bevorzugen. Es gebe aber auch Ausnahmen. «Der Tesla ist vielleicht etwas teuer, aber es würde sich lohnen», sagt etwa ein Fahrschüler. «Es ist mir wichtig, auf die Umwelt zu schauen.» Ein Grossteil seiner Fahrschüler komme nur wegen des Tesla, so der Fahrlehrer Selek. Die Investition von etwas mehr als 60'000 Franken habe sich gelohnt. «Ich muss keinen Benzin mehr zahlen», sagt er. Und mit über 10 Lektionen pro Tag hole er seine Stromkosten schnell wieder ein. (gue)