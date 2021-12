Im australischen Bundesstaat Tasmanien sind bei einem Unfall mit einer Hüpfburg an einer Primarschule vier Kinder ums Leben gekommen. Weitere Kinder wurden teils schwer verletzt. Heftiger Wind hatte die aufblasbare Burg in die Luft gewirbelt. Die Kinder stürzten aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe.