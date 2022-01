Vor Anhörung am Sonntag: Djokovic erneut in Gewahrsam

Kurz vor dem Auftakt derAustralian Open ist Titelverteidiger und Rekordchampion Novak Djokovic im Corona-Krimi um seine Einreise nach Australien erneut in Gewahrsam. Statt sich auf das am Montag beginnende Grand-Slam-Turnier in Melbourne vorzubereiten, wurde der 34-Jährige aufgrund des erneut annullierten Visums wieder ins Abschiebehotel gebracht.