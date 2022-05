Wo sonst als in Australien muss man um seine Beute kämpfen. Ein Angler im australischen Kakadu machte diese Erfahrung, als er gerade seinen Fang an Land ziehen wollte. Ein vier Meter langes Krokodil buhlte ebenfalls um den Fisch am Haken. Der Angler hielt von diesem Plan aber wenig und legte sich kurzerhand mit dem Krokodil an.