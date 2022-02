Dieser Alligator hat sich die sintflutartigen Regenfälle in Sydney zu Nutzen gemacht. Weil sein Gehege in einem Wildtierpark geflutet wurde, ist er kurzerhand über den Zaun geschwommen. Weit kam er jedoch nicht, denn er wurde in einem anderen Gitter eingeklemmt. Der «Australian Reptile Park» teilte das Video der Rettungsaktion auf Facebook.