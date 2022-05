TeleM1

Aufstieg in Sicht Ehemalige Spieler und Trainer fiebern mit dem FC Aarau mit: «Ihr packt das – hopp Aarau!» Er ist zum Greifen nah. Dem FC Aarau fehlt nur noch ein Punkt für den Aufstieg in die Super League. Klappt es nächsten Samstag oder flattern die Nerven? Ehemalige Spieler und Trainer, wie Gilbert Gress oder Rainer Bieli, stehen hinter dem Team und fiebern mit.

Im Spiel vom kommenden Samstag gegen den FC Vaduz entscheidet sich, ob der FC Aarau in die Super League aufsteigen wird. Beim Heimspiel hat die Mannschaft auf jeden Fall ganz viel Unterstützung im Rücken, etwa von Alain Schulz. Er war beim letzten Aufstieg der Mannschaft 2013 selber Spieler beim FCA und drückt seinen Nachfolgern die Daumen: «Ihr habt am Samstag die Möglichkeit, eine neue Geschichte zu schreiben. Ihr packt das», sagt er in einem Videostatement gegenüber TeleM1.

Alfred «Charly» Herberth, FCA-Cupsieger von 1985 fiebert ebenfalls mit: «Das Stadion ist voll, der ganze Kanton steht hinter euch. Lasst euch nicht verrückt machen vor dem Match. Spielt einfach ein letztes Meisterschaftsspiel, anschliessend ein schönes kaltes Bier und dann ab in die Ferien – nicht mehr und nicht weniger.»

Auch Trainer-Legende Gilbert Gress, der den FC Aarau 2007 übernahm und den Ligaerhalt des Clubs sicherte, fiebert mit. Für ihn ist klar: «Der FC Aarau gehört in die oberste Liga.» (gue/ArgoviaToday)