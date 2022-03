Grossbrand in Parkettfirma fordert drei Verletzte

Am Montagabend ist es in Alpnach OW im Gebiet Baumgarten zu einem Grossbrand gekommen. Das Feuer loderte bei einer Parkettfirma, was die Löscharbeiten der Einsatzkräfte erschwerte. Insgesamt wurden beim Brand drei Personen leicht verletzt.