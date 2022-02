Nach Irrfahrt am Bahnhof Aarau: Auch beim Gäupark Egerkingen fährt ein betagter Lenker in die Fassade

Innerhalb von wenigen Stunden ereigneten sich in unserer Region zwei Irrfahrten mit Autos. Am Mittwoch fuhr ein betagter Senior in das Einkaufszentrum Gäupark in Egerkingen. Ein paar Stunden später fuhr ein 60-jähriger Autolenker beim Bahnhof Aarau eine Fussgänger-Treppe hinunter.