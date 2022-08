Energiemangel Jetzt live: «Tritt der Ernstfall ein, stehen Wirtschaft und Existenzen auf dem Spiel» ++ So will der Bundesrat Energie sparen

Wir steuern auf eine Situation zu, wie sie die Schweiz im Energiesektor in ihrer jüngeren Geschichte nie gekannt hat. Strom und Gas können knapp werden, zumindest kurzzeitig ausfallen. Die Preise explodieren. Der Bundesrat will diese Situationen mit Sparappellen in den Griff bekommen. Alle News und Reaktionen hier im Liveticker.