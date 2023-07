Peinlicher Bankraub-Fail: Räuber stürzt vor Polizei in Mülleimer

In Ohio, USA, erlebte ein Bankräuber einen unerwarteten Fehlschlag, als er vom Dach einer Bank vor den Augen der Polizei in einen Mülleimer stürzte. Die peinliche Szene wurde von den Beamten aufgezeichnet, als sie zu einem Einbruch in einer Bankfiliale gerufen wurden. Der mutmassliche Räuber wurde daraufhin festgenommen und wegen Einbruchs angeklagt.