Um eine Rolle als Leiche in der US-Krimiserie «CSI: Vegas» zu ergattern, posierte ein Amerikaner über 300 Tage in Folge an verschiedenen Orten leblos auf dem Boden und dokumentierte sein Vorhaben auf der Videoplattform Tiktok. Sein Durchhaltewillen hat sich nach 321 Tagen schliesslich ausgezahlt.