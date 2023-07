Chaos in Südtirol: Heftige Gewitter hinterlassen verheerende Schäden

Heftige Unwetter mit starkem Regen und Sturmböen haben am Samstag Südtirol heimgesucht und verheerende Schäden hinterlassen. Bäche verwandelten sich in reissende Ströme, während eine gewaltige Gerölllawine in den Dolomiten niederging.