9-Jährige stirbt bei Badeunfall in der Limmat in Dietikon

Am Donnerstagabend suchten zahlreiche Einsatzkräfte bei der Nötzliwiese in Dietikon nach einem vermissten Mädchen. Die 9-Jährige konnte jedoch nur noch tot geborgen werden. Das Mädchen war mit seiner Familie in der Schweiz in den Ferien.