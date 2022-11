Nach Sensation am Billie Jean King Cup: Schweizer Tennisspielerinnen sind zurück in der Schweiz

Nach ihrem historischen Sieg am Billie Jean King Cup in Glasgow sind die Schweizer Tennis-Weltmeisterinnen am Montag in die Schweiz zurückgekehrt. Stolz präsentierten Belinda Bencic, Jil Teichmann,Viktorija Golubic und Simona Waltert ihre Trophäen am Flughafen Zürich.