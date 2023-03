Tiktok-Kanal zeigt Leben in Nordkorea: Videos werden millionenfach geklickt

Kaum ein Land ist so abgeschottet wie Nordkorea. Dementsprechend gross ist das Interesse an einem Tiktok-Kanal, der das alltägliche Leben in dem totalitären Land zeigen soll. Die Videos auf der Social-Media-Plattform werden millionenfach angeschaut. Wer hinter dem Kanal steckt, ist jedoch unklar.