Brasilianischer Fischer treibt elf Tage in Kühltruhe auf hoher See

Ein brasilianischer Fischer ist im Atlantik in Seenot geraten und kletterte in eine leere Kühltruhe, um sich vor dem Ertrinken zu retten. Ganze elf Tage trieb er daraufhin ohne Wasser und Nahrung auf hoher See, bevor er von der Besatzung eines vorbeifahrenden Schiffes gefunden wurde.