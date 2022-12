61-jähirger Autofahrer prallt in Rüdlingen frontal in Baustelle

Am Mittwochvormittag hat ein Autofahrer an einem Lichtsignal die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist frontal in den Eisenträger einer Baustelle geprallt. Vermutlich führte ein medizinisches Problem zum Selbstunfall. Der 61-Jährige wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht. Eine weitere Person, die sich bei der Baustelle aufhielt, wurde ebenfalls verletzt.