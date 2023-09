Es passierte am späteren Sonntagnachmittag, als sich die besten Golfspieler ans letzte Loch wagten: Zwei Klimaaktivisten von Renovate Switzerland klebten sich am European Masters Golf in Crans-Montana an Loch 18. Die Aktion dauerte nur wenige Minuten – dann wurden die Frau und der Mann unter Buhrufen vom Platz gebracht.