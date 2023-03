Hunderte an unbewilligter Demo zum Weltfrauentag in Zürich

Anlässlich des Weltfrauentags haben sich am Samstagnachmittag in Zürich hunderte Protestierende zu einer unbewilligten Demonstration versammelt. Der Demonstrationszug setzte sich beim Münsterhof in Bewegung und zog durch die Innenstadt. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.