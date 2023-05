Am Donnerstagabend kam eine Autofahrerin in Neschwil ZH von der Fahrbahn ab, weil sie nach eigenen Angaben in einer engen Kurve einem anderen Fahrzeug ausweichen musste. In der Folge stürzte sie mehrere Meter in ein Tobel. Die 22-Jährige wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.