Tag der offenen Tür Wenn bei der Verhaftung Applaus ertönt: Die Kantonspolizei Aargau gibt Einblick in ihr Schaffen

In Schafisheim seilte sich am Sonntag die Sondereinheit Argus ab, Drogenspürhunde fanden reichlich Beute, und dank einem Nagelband gelang keinem Gangster die Flucht – am Tag der offenen Tür zeigte die Kantonspolizei Aargau, wie vielfältig ihre Arbeit ist.