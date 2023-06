Am Montagabend fuhren Panzer durch das Zürcher Oberland. Wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport auf Anfrage erklärt, handelte es sich hierbei um eine sogenannte Panzerverschiebung. In den nächsten Tagen finden in der gleichen Region weitere Panzerverschiebungen statt.