Stall gerät in Vollbrand: Löscharbeiten dauern an

In Marbach ist am Montagmorgen in einem Stall ein Feuer ausgebrochen. Gemäss Kantonspolizei St.Gallen sind keine Menschen und Tiere in Gefahr. Die Löscharbeiten dauern am Montagmittag an. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt.