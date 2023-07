Tausende feiern Pride-Umzug in Bern – auch ein Polizist tanzt mit

Bunte Menschenmenge in Bern: Mehrere Tausend Teilnehmende versammelten sich am Samstagnachmittag beim Wankdorfstadion für den Pride-Umzug. Auch ein Polizist liess sich von den tanzenden Menschen mitreissen. Die Berner Pride beendet die Eurogames 2023, ein viertägiges Sportevent für die LGBTIQ-Gemeinschaft, das seit Mittwoch in Bern stattfand.