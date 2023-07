Schweiz-Kosovaren lassen bei Autotreffen in Pristina die Motoren heulen

Am Wochenende fand in Pristina das grösste Autotreffen dieses Sommers statt. Hunderte Autofans pilgerten am späten Sonntagnachmittag zum Event. Bei den Kennzeichen war alles dabei, auch sehr viele aus der Schweiz.