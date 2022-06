Zürcher Polizei löst Rechtsextremen-Treffen in Rüti auf

In einer Waldhütte in Rüti fand am Samstagabend ein Treffen von rund 55 Anhängern der rechtsextremen Szene statt. Die Zürcher Kantonspolizei führte eine Grosskontrolle durch und löste das Treffen auf.