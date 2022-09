Anti-Einbrecher-Nebel in Postfiliale weckt Nachbarschaft

Am Donnerstagabend löste sich in einer Postfiliale in Zürich Nord der Einbrecheralarm aus. Daraufhin wurde das Geschäft eingenebelt. Der Nebel dient als Sicherheitsmassnahme gegen Einbrecher. Laut der Post handelte es sich aber um einen Fehlalarm, der vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.