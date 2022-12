Eine Bundesrats-Polemik Zwischen Schwarznasenschaf und Stadt-Hipster: Wo stehen der Aargau und seine Exponenten eigentlich?

Die Wahl von Albert Rösti und Elisabeth Baume-Schneider in den Bundesrat verstärke den Stadt-Land-Graben. So wird landauf, landab kritisiert. In welches Lager gehört dann eigentlich der Kanton Aargau und seine Aushängeschilder? Eine Analyse mit einer Prise Polemik.