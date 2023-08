Ein Video von Touristinnen in der Kumtag-Wüste in China zeigt, wie sich ihre Haare aufrichten und vom Kopf abstehen. Was lustig aussieht, könnte schnell gefährlich werden. Dieser Effekt kommt vor, wenn zwischen Erde und Himmel Spannung entsteht. Dies geschieht kurz bevor ein Blitz einschlägt. Also: Schnell weg.