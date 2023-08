Züri Can: Das erhofft sich Andreas Hauri vom Stadtzürcher Cannabis-Projekt

In Zürich hat am Dienstag eine dreijährige Pilotstudie zum legalen Cannabisverkauf begonnen. 1200 Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer können nun kontrolliert hergestellte Cannabisprodukte kaufen. Im Video erzählt der Stadtrat Andreas Hauri, was er vom Projekt erwartet.