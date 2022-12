Vorbereitungen in Sydney für Mega-Feuerwerk

Wenige Stunden vor dem Jahreswechsel im australischen Sydney liefen die Vorbereitungen für die Silvestersause in der Metropole auf Hochtouren. Pünktlich um Mitternacht (14.00 Uhr MEZ) soll vor der berühmten Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses das traditionelle Riesenfeuerwerk gezündet werden. Eine Million Menschen wollen die Lichtershow live erleben. Wie der australische Sender ABC berichtete, werden weltweit voraussichtlich eine halbe Milliarde Menschen das Spektakel verfolgen.

Die Silvesterfestlichkeiten laufen auf Hochtouren. Einige harren schon aus, um den besten Blick auf das Neujahrs-Feuerwerk zu erhaschen. Bianca De Marchi / EPA

Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto «Vielfalt und Inklusion». So wird es mehrere Performances von australischen Ureinwohnern geben. Im Mittelpunkt der Show mit acht Tonnen Feuerwerkskörpern steht ein Regenbogen-Wasserfall - im Vorfeld des Schwulen- und Lesbenfestivals Sydney WorldPride, das im Februar in der Metropole startet. Insgesamt sollen an Brücke und Oper 9000 Feuerwerkskörper gezündet werden. Kosten des Pyrotechnik-Events: 5,8 Millionen australische Dollar (3,7 Millionen Euro). (dpa)