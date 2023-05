Erneute Bluttat in Serbien: Schütze tötet mindestens acht Menschen

Nur einen Tag nach dem Massaker in einer Belgrader Schule ist es am Donnerstagabend in Serbien zu einer erneuten Bluttat gekommen. Ein Mann schoss aus einem Fahrzeug auf eine Menschengruppe und tötete dabei mindestens acht Personen. 13 weitere wurden verletzt.