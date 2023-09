Handball, SPL2 Spitzenspiel in der GoEasy Arena: Die HSG Aargau Ost empfängt den HC Arbon Mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen ist der HSG Aargau Ost der Saisonstart geglückt. Nun treffen die Aargauerinnen im Spitzenspiel auf den punktgleichen HC Arbon.

Die HSG Aargau Ost (hier mit Noemi Leubin (links) und Lena Bopp (rechts)) hat einen guten Start hingelegt. Bild: zvg

25, 51, 37 und 40. Das sind nicht etwa die Lottozahlen, sondern die Anzahl der erzielten Tore der HSG Aargau Ost. Auf diese Saison hin ist das Team wieder von der 1. Liga in die Nationalliga B (Spar Premium League 2) aufgestiegen und hat einen furiosen Start hingelegt.

Nach der 25:31-Niederlage gegen Brühl St.Gallen zum Saisonstart steigerte sich die Mannschaft und ballerte Stans gleich mit 51:25 aus der Halle. Auch gegen Yverdon bekundete man wenig Mühe (37:18) und zuletzt holte man auch gegen Leimental (40:30) beide Punkte.

Damit liegen die Aargauerinnen mit sechs Punkten aus vier Spielen sogar an der Tabellenspitze, weil sie das bessere Torverhältnis haben als ihre Konkurrentinnen. Der nächste Gegner ist der HC Arbon, der punktemässig die gleiche Bilanz ausweist wie die HSG Aargau Ost, aber erst drei Partien bestritten hat. Die Ostschweizerinnen weisen also eine weisse Weste aus.

Nur zu gerne würde die HSG Aargau Ost auch in dieser Affiche etwas Zählbares mit nach Hause nehmen. Mit einem Sieg des Heimteams verbliebe man weiterhin in Tuchfühlung mit der Spitze dieser Liga. Doch gegen dieses Unterfangen wird das routinierte Team des HC Arbon etwas haben.

Das Team freut sich auf ein grosse und lautstarke Zuschauerkulisse. Denn «zäme simmer starch» lautet das Motto. Und wenn das Team wieder mit Kampf und Leidenschaft aufspielt, liegt auch in dieser Partie etwas Zählbares drin. Anpfiff ist am Sonntag um 16.00 Uhr in der GoEasy-Arena in Siggenthal Station.