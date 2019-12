Zwischen Putin und Spengler-Cup: Wie René Fasel den internationalen Eishockey-Verband in neue Dimensionen geführt hat

Eigentlich schade für die Eidgenossenschaft, dass er keine Karriere als Politiker angestrebt hat. Er wäre ein formidabler Bundesrat geworden. Aber als er CVP-Grossrat im Kanton Freiburg war, pflegte er ab und an mit dem Bentley zur Session zu fahren und lancierte einen Vorstoss zur Kürzung der Lehrerlöhne. Nach einer Amtsperiode war seine politische Karriere zu Ende. Zum Glück fürs Eishockey. So ist René Fasel (69) der erfolgreichste Präsident geworden, der je den internationalen Eishockey-Verband (IIHF) geführt hat. Nun weilt er in dieser Funktion zum letzten Mal beim Spengler-Cup. Beim IIHF-Kongress in St.Petersburg geht seine Amtszeit am 26. September 2020 offiziell zu Ende. Sie hat im Juni 1994 mit der Wahl in Venedig begonnen.

Keiner hat den Weltverband länger und besser geführt. Unter René Fasel ist die globale ­Hockeyorganisation von 4 auf ­ 30 Vollzeitstellen und das Budget von weniger als 10 auf über 30 Millionen angewachsen. Durch den soeben unterzeichneten Vertrag mit der Vermarktungsagentur «Infront» ist die finanzielle Stabilität gesichert: Der Kontrakt läuft bis 2033 und sichert in diesem Zeitraum Einnahmen von über einer halben Milliarde Franken.

Aber es ist nicht Geld, das die Amtszeit des ehemaligen Schiedsrichters prägt. Es ist die Entwicklung des Eishockeys, das heute im Weltsport so gut verankert ist wie noch nie. Dem gelernten Zahnarzt ist es gelungen, die Position des europäischen Hockeys gegenüber dem Fünfmilliarden-Business NHL zu behaupten. Die NHL, die wichtigste Liga der Welt, ist nicht Mitglied eines Landesverbandes und tut und lässt, was sie will. René Fasel ist es gelungen, die NHL ins Olympische Turnier zu integrieren (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). Erst für 2018 war die Einigung nicht mehr möglich. «Mein Ziel ist es, dass die NHL für Peking 2022 zurückkehrt», sagt René Fasel: