Es ist schnell gegangen bei Ruben Vargas. Innerhalb eines Jahres ist er vom Talent mit Ladehemmungen beim FC Luzern zum A-Nationalspieler und Bundesligaprofi gereift. Heute aber spielt er auf der kleinen Bühne in Vaduz. Nach seinem 16-Minuten-Einsatz gegen Gibraltar ist Vargas gestern mit Innenverteidiger Eray Cömert, der im A-Team noch auf sein Debüt wartet, in das U21-Nationalteam eingerückt.

Zum Start der EM-Qualifikation ist gegen den kleinen Nachbar Liechtenstein ein hoher Sieg Pflicht. Zwar ist Vargas in jener Partie der grosse Hoffnungsträger, in dieser Kampagne dürfte er aber insgesamt keine grosse Rolle bekleiden. Vielmehr wird erwartet, dass er bald zum festen Kader des A-Teams gehört. Dennoch spricht Vargas so, als sei das gar keine Option.