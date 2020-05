Zum Leidwesen der Heim-WM: Alles wird der  Tour de France untergeordnet

In Zeiten von Corona suchen alle Sportarten ihren Weg aus der Krise. Doch die Lösung im Radsport ist besonders speziell. Fast alle Klassiker sollen stattfinden – doch statt über das ganze Jahr verteilt, gedrängt in den Herbst. Dies hat zur Folge, dass sich die grossen Radrennen teilweise sogar überlappen. Sinnbildlich dafür steht der 25. Oktober. Dann sollen gleichzeitig das finale Zeitfahren des Giro d’Italia, die erste Bergetappe der Vuelta in Spanien und das berüchtigte Eintagesrennen Paris-Roubaix stattfinden.

Verantwortlich für den gedrängten Kalender ist der Weltradverband UCI. Die mächtigen Veranstalter der Tour de France beharrten auf eine Durchführung der Tour in voller Länge, sie soll nun vom 29. August bis am 20. September stattfinden. Darum herum wurde der Terminkalender geplant. Davon betroffen ist auch die Weltmeisterschaft in Aigle und Martigny, die eigentlich am 20. September mit dem Zeitfahren hätte gestartet werden sollen. Das Zeitfahren soll nun ein paar Tage nach hinten verschoben werden. Dennoch ist die Ausgangslage für die Weltmeisterschaft direkt nach der Tour de France unglücklich. Die besten Athleten werden nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte sein oder gar auf einen Teil der WM verzichten.