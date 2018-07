Statt einer Therapie verordnet er sich selber eine Reise ins südliche Afrika. Eine Entscheidung mit Folgen, wie sich später herausstellen wird. An diesem Abend hat er Glück. Ein Flughafenmitarbeiter erbarmt sich des Touristen und organisiert ihm einen Transport in die gebuchte Unterkunft. Zu diesem Zeitpunkt weiss er nicht, dass er Jahre später so etwas wie Nationaltrainer der Handballer von Zimbabwe wird.

Seit 25 Jahren wohnt Rolf Haussener in diesem Dorf. Angestellt ist er als Reallehrer an der Oberstufe. Vor wenigen Wochen ist er zum zweiten Mal Vater geworden. Zudem ist er 1.-Liga-Trainer der Herren von Herzogenbuchsee. Und dazwischen kümmert er sich um seine Projekte im südlichen Afrika, das er seit jenem Abend im Jahr 2004 jedes Jahr bereist hat.

In diesen Tagen fliegt er erneut nach Harare, in die Hauptstadt von Zimbabwe. Ein fünftägiges Trainingscamp mit den grössten Handballtalenten des Landes steht an. Rolf Haussener wird als Coach tätig sein. Ein Job, zu dem er völlig unerwartet auf einer seiner Reisen gekommen ist.

Ein Präsident, der korrupt ist

2013, in einem Restaurant in der Nähe des Lake Kariba in Zimbabwe. Rolf Haussener entdeckt einen Mann, der das Emblem der Zimbabwe Handball Federation auf seiner Brust trägt. Und weil er sich als Handballer zu erkennen geben will, geht er zum Mann hin, stellt sich vor.

Der Mann ist Amon Mazmawuse, damals Generalsekretär des Verbands, «und korrupt bis unter den Scheitel», wie Haussener später feststellen musste. Doch zu Beginn entwickelt sich eine gute Beziehung zu ihm.