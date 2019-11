YB-Spektakel, Vertrauen in Favre und 380 Journalisten für Mourinho - das war das Fussballwochenende

­

Mit vier Punkten Vorsprung zum Spitzenkampf nach Basel

Wer spektakulären Fussball sehen will, ist bei YB bestens aufgehoben. Nach dem 4:3 gegen St. Gallen vor der Nati-Pause gewann der Meister mit demselben Ergebnis nun auch in Sion und tritt am Sonntag mit vier Zählern Vorsprung zum Spitzenkampf in Basel an. YB- und Liga-Topskorer Jean-Pierre Nsame (15 Treffer) und Pajtim Kasami waren mit je drei Toren die grossen Figuren, Roger Assalé schoss das Siegtor. Bei Gelb-Schwarz gaben Guillaume Hoarau und Christopher Martins Pereira nach mehrwöchigen Verletzungspausen ihr Comeback. Sie erlebten den 13. YB-Sieg in Folge gegen diesen Gegner. Kasami sagte: «Wir haben viel zu naiv verteidigt.» Das gilt indes auch für die Berner. Wollen diese am Donnerstag in der Europa League gegen den FC Porto und dann in Basel erfolgreich sein, müssen sie ihre Defensivarbeit zwingend verbessern. In Trainer Gerardo Seoanes Diktion: «In der Detailpflege haben wir noch einiges zu tun.»

Am Tag zuvor hatte der FC Basel beim 0:2 in Genf gegen Servette enttäuscht und dabei nicht nur das Spiel, sondern auch Valentin Stocker verloren. Der Captain hatte sich nach dem Schlusspfiff mit dem französischen Schiedsrichter angelegt und die Rote Karte gesehen.

Mit einem klaren 4:1 über Xamax hielt St. Gallen den FCZ auf Distanz. Dieser hatte am Samstag den FC Luzern 3:0 besiegt. Dessen angezählter Trainer Thomas Häberlis bleibt jedoch bis auf Weiteres im Amt.

«Lieber Lucien, du hast weiter unser Vertrauen, aber...»

Die Quittung für das peinliche 3:3 zu Hause gegen Schlusslicht Paderborn bekam die Mannschaft von Borussia Dortmund am Sonntag auf der Mitgliederversammlung: Ein Pfeifkonzert. «Das war eine desaströse erste Halbzeit. So kann es nicht weitergehen», hatte Trainer Lucien Favre nach dem Spiel erklärt. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte an der BVB-Zusammenkunft: «Lieber Lucien, du hast weiter unser Vertrauen. Aber: Am Ende ist Fussball immer über Ergebnisse definiert. Wir wünschen uns alle, dass es dir gelingt, eine Wende herbeizuführen.» Sportdirektor Michael Zorc sagte: «Wir gehen am Mittwoch mit Favre ins Spiel beim FC Barcelona.» Auch am Samstag bei Hertha soll der Schweizer auf der Bank sitzen.