91 Minuten lang hat YB das russische Spitzenteam ZSKA Moskau im Griff. Ab der zweiten Halbzeit ist die Überlegenheit gar erdrückend. Nur ganz selten kommt der Gast noch kontrolliert über die Mittellinie, der letzte Torschuss wird in der 49. Minute notiert.

Doch nach einem weiteren Befreiungsschlag will Kasim Nuhu – bis dahin der wohl beste Mann auf dem Feld – den Ball zu Keeper David von Ballmoos zurückköpfeln. Beim ersten Mal springt das Leder zu hoch in die Luft, also köpfelt er nochmals. Dumm nur: Von Ballmoos ist längst aus dem Kasten gespurtet, wird überlobbt und kann den Ball nicht mehr aufhalten. 1:0 für den ZSKA.

