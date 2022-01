Wintersport Sprünge, Tricks und ganz viel Spektakel: Die Winter-X-Games mit Schweizer Beteiligung stehen wieder an Nach einem Jahr Coronapause wird am Freitag (Ortszeit) mit den X-Games in Aspen einer der grössten und wichtigsten Freestyle-Wettbewerbe in Sachen Ski und Snowboard der Saison eröffnet. Mit dabei sind auch vier Schweizerinnen und Schweizer, die in den Rocky Mountains auf Medaillenjagd gehen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag starten in Aspen die X-Games. AP

Die X-Games sind ein Extremsportevent, das im Sommer und im Winter stattfindet. Die Winter-X-Games starten am Freitag, 21. Januar, und dauern bis 23. Januar. Das Spektakel steigt in Aspen in den amerikanischen Rocky Mountains. Hier kämpft am Buttermilk-Mountain das Who’s who der Freestyle-Szene um Medaillen. Die X-Games finden seit 1995 statt und werden vom US-Sportsender ESPN veranstaltet.

Während der X-Games probieren die Athletinnen und Athleten in den Disziplinen Big-Air, Slopestyle, Superpipe und Knuckle Huck, möglichst kunstvolle Sprünge und Tricks zu zeigen. Bei letztgenanntem Wettbewerb geht es darum, einen möglichst stylishen Sprung vom Schanzenhügel des Big-Air-Kickers zu machen.

Knuckle Huck? Ein sehenswerter Wettbewerb. X-Games

Die X-Games sind der grösste und wichtigste Event ihrer Art, gleichbedeutend mit den Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen. Dank der fast 30-jährigen Tradition haben die X-Games auch kaum an Bedeutung verloren, da Slopestyle und Halfpipe erst 2014 in Sotschi ins olympische Programm aufgenommen wurden.

Die Kommentatoren benutzen meist viele Fachbegriffe, mit denen man als Neuling nicht viel anfangen kann. Wenn von einem «One-Hundred-Eighty» oder einem «Three-Sixty» gesprochen wird, meint man eine halbe beziehungsweise eine ganze Drehung. Eine Rotation in der vertikalen Richtung, sprich ein Vorwärts- oder Rückwärtssalto, wird «Frontflip» oder «Backflip» genannt. Ein Sprung mit horizontaler und vertikaler Drehung ist ein «Cork». Ein «Double Cork 1080» besteht also aus zwei kompletten Flips und drei kompletten Spins (1080 steht für dreimal 360 Grad). Greift man bei einem Sprung an die Ski oder das Board, ist das ein «Grab».

Hier noch ein paar weitere Begriffe. Snowboard Addiction

Nur ein exklusiver Kreis kann an der X-Games teilnehmen, denn alle Freestylerinnen und Freestyler werden von den Veranstaltern eingeladen. Insofern startet nur die Crème de la Crème in Aspen. Auf dem Snowboard zählen die Australierin Tess Coady, die Österreicherin Anna Gasser und der Japaner Ayumu Hirano zu den bekanntesten Namen. Bei den Freeskiern gehören Nick Goepper und David Wise zur Hauptattraktion – genauso wie die Jungstars Tess Ledeux und Kelly Sildaru. Nicht an den Start geht Snowboard-Legende Shaun White. Auch das Aushängeschild der Frauen, Chloe Kim, nimmt nicht an den X-Games teil. Beide haben wegen Covid-19 Bedenken in Hinsicht auf die Olympischen Spiele in Peking.

Andri Ragettli (oben links), Sarah Höfflin (unten links), Mathilde Gremaud (oben rechts) und Giulia Tanno (unten rechts) werden in Aspen ihr ganzes Können abrufen. CH Media

Die Schweizer Delegation an den X-Games zählt dieses Jahr vier Teilnehmende: Olympiasiegerin Sarah Höfflin, Olympiazweite Mathilde Gremaud, Guilia Tanno und Andri Ragettli. Sie alle treten auf Ski in den Disziplinen Big-Air und Slopestyle an. Die Frauen sind am Freitag im Big-Air (20.30 Uhr) und Samstag im Slopestyle (18.30 Uhr), Ragettli am Samstag im Big-Air (02.45 Uhr) und am Sonntag im Slopestyle (19.00 Uhr) im Einsatz. Zu sehen sind die X-Games auf ProSieben Fun.

Vor allem Gremaud, Höfflin und Ragettli begeistern seit Jahren in der Freestyle-Szene. Gemeinsam haben die drei auch schon sechsmal Gold, viermal Silber und fünfmal Bronze an den X-Games geholt. Deswegen gehören sie auch dieses Jahr wieder zum Favoritenkreis um die Podiumsplätze wie auch Giulia Tanno. Die 23-Jährige konnte bereits zweimal Silber und zweimal Bronze an den X-Games gewinnen. Die Schweiz gehört zu einer der erfolgreichsten Nationen der Spiele. Insgesamt hat sie bereits 21 Medaillen gewonnen.