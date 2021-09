WM-Zeitfahren Stefan Küng nur Fünfter: «Es ist eine grosse Enttäuschung für mich» – Stefan Bissegger wird vom Wind um eine Medaille gebracht Europameister Stefan Küng verpasst bei den Weltmeisterschaften in Belgien eine Medaille im Zeitfahren. Der Thurgauer wird Fünfter. Gold geht an den Italiener Filippo Ganna, Silber und Bronze an die Belgier Wout van Aert und Remco Evenepoel. Stefan Bissegger wird Siebter.



Stefan Küng verpasst bei den Weltmeisterschaften in Belgien im Einzelzeitfahren die Medaillen deutlich.

Freshfocus

Nichts liess Stefan Küng unversucht. Zwei Mal in der Woche trainierte der Thurgauer auf dem Zeitfahrrad, dazu kamen Mobilisierungsübungen, spezielles Rumpf- und Schultertraining für die perfekte Haltung und Schwellenintervalle. Auch an seinem Fahrrad tüftelte der 27-Jährige, überliess nichts dem Zufall. Im letzten Jahr entwickelte er zusammen mit Ingenieuren drei Prototypen, testete diese Wunderwaffen aus Carbon erst im Windkanal und dann auf der Strasse. An die Weltmeisterschaften in Belgien reiste Küng mit seinem persönlichen Mechaniker, Jürgen Landrie.



Über die Faszination Zeitfahren sagte Küng vor dem Rennen: «Logisch tut es weh, wenn man über seine Grenzen hinausgeht. Andererseits gibt es für mich nichts Schöneres, als mit 60 Kilometern in der Stunde über den Asphalt zu fliegen, wenn Mensch und Maschine eins sind.»

Vor anderthalb Wochen fuhr Küng an den Europameisterschaften in Trient zum zweiten Mal in Folge zu Gold im Zeitfahren. Doch der Wettbewerb wird erst seit 2016 ausgetragen und geniesst weniger Prestige, zudem spielte er auch in Küngs Überlegungen eine eher untergeordnete Rolle.



Vier starke Leistungen, aber weder Sieg noch Medaille

Anfang Jahr hatte er vier Rennen auserkoren, bei denen Mensch und Maschine zu einem werden sollten – und er im Zeitfahren zum Sieg fliegt: zwei Mal bei der Tour de France, bei den Olympischen Spielen in Tokio und bei den Weltmeisterschaften in Belgien. Küng brachte zwar in allen vier Rennen seine Leistung, doch belohnt wurde er schlecht. In Frankreich wurde er einmal Zweiter und einmal Vierter, bei den Olympischen Spielen fehlten 0,4 Sekunden zu Bronze und zwei Sekunden zu Silber.

Stefan Küngs ganz grosser Traum aber ist seit Kindsbeinen jener vom Regenbogentrikot, von Gold an Weltmeisterschaften. Der Traum bleibt vorerst unerfüllt. Auf den 43,3 flachen Kilometern in Flandern, Belgien, verpasste der Thurgauer als Fünfter mit 1:06 Minuten Rückstand auf den Sieger Ganna Gold, auf den Bronzerang fehlten ihm 23 Sekunden. Gold ging wie schon im Vorjahr an den Italiener Filippo Ganna (26), vor den beiden Belgiern Wout van Aert (27, +5 Sekunden) und dem 21-jährigen Remco Evenepoel (+43 Sekunden). Für Van Aert ist es nach WM-Silber 2020 im Zeitfahren und im Strassenrennen und 2021 bei den Olympischen Spielen bereits das vierte Mal, dass er den Sieg knapp verpasst.

Das Podest im WM-Zeitfahren der Männer in Brügge: Weltmeister Filippo Ganna flankiert von Wout van Aert (l.) und Remco Evenepoel.

Stephanie Lecocq / EPA

Doch der grösste Verlierer an diesem Tag ist Stefan Küng, auch wenn er zuvor gesagt hatte, keinen Druck zu verspüren und mit Vorfreude auf das Rennen blicke. Doch Gold an bei den EM, wo er Ganna, van Aert, Evenepoel und auch den Viertplatzierten Dänen Kasper Asgreen noch in die Schranken gewiesen hatte sowie die perfekte Vorbereitung hatten Küng in die Favoritenrolle gedrängt. Es passe alles, um «Grosses zu vollbringen», sagte er 24 Stunden vor dem Rennen.

Entsprechend gross war die Ernüchterung danach: «Ich bin hergekommen, um um den Titel zu fahren, oder wenigstens um die Medaillen. Ich hatte den Eindruck, dass ich gut unterwegs bin.» Bis Rennhälfte lag Küng auf Medaillenkurs, ehe er auf den letzten 15 Kilometern zwei Ränge einbüsste.

Stefan Bissegger beklagt Pech mit dem Wind

Eine ansprechende Leistung zeigte der zweite Schweizer, der 23-jährige WM-Neuling Stefan Bissegger, der an der EM auf der allerdings nur halb so langen Strecke Bronze als Vierter um 8 Sekunden verpasst hatte und sich in Belgien eine Medaille zum Ziel gesetzt hatte. In Flandern klassierte sich der Thurgauer, der 2021 für drei der vier Schweizer World-Tour-Erfolge verantwortlich zeichnete, im siebten Rang, 1:26 Minuten hinter Weltmeister Ganna und 40 Sekunden hinter dem Podest.

Bissegger hätte an diesem Sonntag womöglich tatsächlich die Beine gehabt, um eine Medaille zu gewinnen. Spezialisten seines Teams hätten berechnet, dass später gestartete Fahrer von Rückenwind profitiert hätten. Tatsächlich klassierten sich nur zwei früher Gestartete in den ersten zehn: Bissegger und Evenepoel rollten fast eine Stunde vor Ganna, Van Aert, Asgreen und Küng über die Startrampe. Für diese Theorie spricht auch die Tatsache, dass sich sowohl Evenepoel als auch Bissegger gegen Ende des Rennens noch nach vorne schieben konnten. Dennoch zeigte sich der 23-Jährige zufrieden mit seiner Leistung und sagte: «Es hat nicht ganz gereicht, aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.»