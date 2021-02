WM-Riesenslalom Weltmeisterin zum Zweiten! Lara Gut-Behrami gewinnt einen wahren Hundertstel-Krimi vor Mikaela Shiffrin Was für ein WM-Riesenslalom: Lara Gut-Behrami siegt zwei Hundertstelsekunden vor Mikaela Shiffrin (USA) und deren neun vor Katharina Liensberger (AUT).

An Spannung war es kaum zu überbieten, dieses Riesenslalom-Rennen der Frauen. Am Ende triumphiert mit Lara Gut-Behrami eine Schweizerin. Sie holt sich bereits ihre zweite WM-Goldmedaille in diesem Jahr. Nach vielen knappen Entscheidungen, die nicht zugunsten der Schweiz ausgefallen sind, ist nun das Hundertstelglück zurückgekehrt. Gut-Behrami siegt nur 0,02 Sekunden vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin und 0,09 Sekunden vor Katharina Liensberger aus Österreich.