Der Kombinations-Weltmeister Alexis Pinturault liegt an den Titelkämpfen in Are nach dem ersten Lauf des Riesenslalom knapp voraus. Bei Sonnenschein und damit für einmal guten äusseren Bedingungen zeigte der Franzose einen starken Lauf, mit dem er selbst den Top-Favoriten hinter sich liess.

Titelverteidiger Marcel Hirscher büsste 10 Hundertstelsekunden auf den Franzosen ein. Der Österreicher leidet an einem grippalen Infekt, doch seine Chancen auf erneutes Gold bleiben angesichts des knappen Rückstands durchaus intakt.

Im Kampf um die Medaillen wird aber auch der Norweger Henrik Kristoffersen mitmischen. Auch der Skandinavier besitzt als Dritter mit nur 18 Hundertsteln Rückstand noch alle Optionen. Thomas Fanara, der bereits 37-jährige französische Routinier, liegt als Vierter 42 Hundertstel zurück.

Dahinter folgt bereits der beste Schweizer. Loïc Meillard verlor als Fünfter 0,75 Sekunden. Mit seiner Leistung wahrte der 22-jährige Walliser die Hoffnung, es möge erstmals seit dem Titel von Carlo Janka vor zehn Jahren wieder zu einer Schweizer WM-Medaille im Riesenslalom reichen.

Einen sehr guten Auftritt zeigte Marco Odermatt, der noch ein Jahr jünger ist als Meillard. Der Nidwaldner Junioren-Weltmeister setzte sich mit Nummer 22 in den 8. Zwischenrang. 1,26 Sekunden verlor er auf die Bestzeit. Im Weltcup ist Platz 7, herausgefahren im Dezember in Val d'Isère seine persönliche Bestmarke.

Die beiden Bündner im Schweizer Riesenslalom-Team kamen nicht ins Ziel. Gino Caviezel schied im oberen Streckenteil aus, für Thomas Tumler kam das Out etwas weiter unten, nach bescheidener Zwischenzeit. (SDA)