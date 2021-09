WM-Qualifikation Tor, Tor, Tor, Tor! Die unglaublichen 285 Sekunden der Schweizer Fussballerinnen Das Schweizer Frauen Nationalteam besiegt in der WM-Qualifikation Moldawien 6:0. Kurz vor der Pause gelingen Crnogorcevic, Sow, Humm und Fölmli vier Treffer innert fünf Minuten.

Zwei der sechs Schweizer Torschützinnen: Svenja Fölmli und Fabienne Humm. Freshfocus / Alex Nicodim

Kommt das wirklich gut? Irgendwann wurden die Sorgenfalten von Nils Nielsen an der Seitenlinie im windigen Chisinau grösser und grösser. Bald 40 Minuten waren gespielt – und noch immer hatten es die Schweizerinnen nicht geschafft, die massierte Verteidigung Moldawiens zu durchbrechen. Nati-Trainer Nielsens schaute kritisch auf den Rasen. Vielleicht sogar ein bisschen ratlos. Die Frage lautete längst: Gelingt es den Schweizerinnen, irgendwie die Geduld zu behalten?

Und dann, nur wenige Minuten später, wurde aus dem ratlosen Blick des Nationaltrainers ein ungläubiger. Kann das wirklich wahr sein, was er gerade gesehen hat? Statt 0:0 stand es nämlich plötzlich 4:0 für die Schweiz. Zwischen dem ersten und dem vierten Treffer vergingen gerade einmal 285 Sekunden. Crnogorcevic, Sow, Humm und Fölmli trafen allesamt innert kürzester Zeit. Vier Tore in 285 Sekunden – das riecht nach Weltrekord. Zumindest hat das eine Schweizer Auswahl auf höchstem Niveau noch nie erlebt.

Zuerst der Penalty, dann gelingt plötzlich alles

Auslöser für den plötzlichen Torreigen war ein einziger Fehlpass in der Abwehr Moldawiens, die zuvor noch so solide agierte. Fabienne Humm antizipierte den kurzen Rückpass perfekt, spitzelte den Ball vor der Torhüterin Munteanu weg, es folgte das Foul und damit ein Penalty. Crnogorcevic traf souverän.

1:0 für die Schweiz: Crnogorcevic trifft per Penalty. Freshfocus / Alex Nicodim

Und nun funktionierte aus Schweizer Sicht plötzlich alles. Wo die Bälle zuvor stets an einem Bein hängen blieben, fanden sie nun den Weg ins Netz. Nach einem Eckball traf Sow zum 2:0. Nur 42 Sekunden später netzte bereits Humm ein, die Moldawierinnen verloren den Ball direkt beim Anspiel. Schliesslich sorgte Fölmli energisch für den fulminanten Schlusspunkt dieser denkwürdigen Schlussphase der ersten Hälfte.

Erster Treffer im Nati-Trikot: Riola Xhemaili. Freshfocus / Alex Nicodim

In der zweiten Hälfte vergingen ebenfalls nur wenige Minuten, bis Riola Xhemaili ihr erstes Länderspiel-Tor gelang. 5:0 stand es nun. Doch anstatt nun noch einmal nachzulegen, schlichen sich wieder mehr Fehler ins Schweizer Spiel ein. Es dauerte bis in die 87. Minute, ehe die eingewechselte Alisha Lehmann doch noch ein sechstes Schweizer Tor erzielte. Mit Blick auf die Tordifferenz, die in dieser WM-Qualifikation im Fernduell mit Italien durchaus von Bedeutung sein könnte, ist das ein ärgerlicher Makel.

Konkurrent Italien gewann derweil in Kroatien 5:0. Damit haben beide Teams nach zwei Spielen das Punktemaximum auf dem Konto. Die Schweizerinnen sind aber Leader.