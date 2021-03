WM-Qualifikation Auf geht's an die WM! Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Quali-Start der Nati in Bulgarien Heute Abend geht's los. Die Schweiz bestreitet in Bulgarien ihr erstes Spiel der WM-Qualifikation (ab 18:00 Uhr hier im Stream und Ticker). Lesen Sie die vier wichtigsten Fakten dazu.



Das letzte Training vor dem Start. Vladimir Petkovic schwört seine Mannschaft auf das Spiel gegen Bulgarien ein. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Wie stehen die Chancen, dass sich die Schweiz für die WM qualifiziert?

Seit 2004 war die Schweiz an jedem grossen Turnier dabei ausser der EM 2012. Doch nun wartet die komplizierteste Qualifikation seit langem. Warum? Europa erhält für die WM 2022 in Katar 13 Startplätze. Bedeutet: Nur die Gruppenersten qualifizieren sich direkt. Die Schweiz ist in der Gruppe mit Italien, Nordirland, Bulgarien und Litauen gewiss nicht chancenlos – aber der Favorit auf Platz 1 heisst Italien.

Wann spielt die Schweiz gegen Italien?

Das Heimspiel findet am Sonntag 5. September statt. Es wird das dritte Spiel dieser WM-Qualifikation. Der Schweizer Parcours beginnt heute in Bulgarien, am Sonntag ist Litauen in St.Gallen zu Gast. Gut zwei Monate später, am Freitag 12. November, reist die Nati dann nach Italien. Bereits zuvor treffen die beiden Teams aufeinander – an der EM, in der Vorrunde Gruppe A (weitere Gegner Wales/Türkei).

Warum ist es schwieriger, die Barrage zu gewinnen als früher?

12 Teams bestreiten die Barrage. Zu den zehn Gruppenzweiten kommen noch die besten beiden Gruppensieger der Nations League dazu, die noch nicht qualifiziert sind. Diese 12 Teams werden in Vierergruppen gelost. Und nur je ein Team dieser drei Vierergruppen qualifiziert sich für die WM. Um sich zu qualifizieren, muss man also sowohl den Halbfinal wie auch den Final gewinnen – dabei gibt es jeweils keine Rückspiele.

Wann muss ich sonst noch wissen?

Fussball ohne VAR? Mittlerweile fast unvorstellbar. Aber in der WM-Qualifikation ist es tatsächlich so. Was das für Auswirkungen haben kann, mussten gestern die Ukrainer erfahren. Mit VAR hätten sie bei Weltmeister Frankreich 1:0 gewonnen - jetzt ist es eben ein 1:1 geworden.