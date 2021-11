WM-Qualifikation Die Entscheidung naht: Wer qualifiziert sich direkt? Wer hofft auf die Barrage? Diese Stars müssen um die WM bangen Vor der letzten Länderspielpause sind erst zwei Nationen fix für die WM 2022 in Katar qualifiziert: Dänemark und Deutschland. In den anderen acht Gruppen steht noch offen, wer sich ein WM-Ticket erspielt. Dabei kommt es in drei Gruppen zu Endspielen.

Wer kämpft an der WM 2022 in Katar um den Titel? EPA

Portugal kann vor dem Direktduell gegen Serbien auf seinen Superstar setzen. Bernadett Szabo / AP

In der Gruppe A kommt es am Sonntag zum entscheidenden Duell Portugal-Serbien. Sollten die Portugiesen am Donnerstag Irland schlagen, stehen Ronaldo und Co. zwei Punkte vor Serbien. Diese müssten dann auswärts gewinnen, um Portugal noch von Platz eins zu verdrängen. Ein Unentschieden würden den Serben nicht reichen. Portugal ist im Kampf um den direkten WM-Startplatz zu favorisieren. Aber aufgepasst: Mit Aleksandar Mitrovic, Luka Jovic und Dusan Vlahovic stehen gleich drei Topstürmer in den Reihen von Serbien.

Restprogramm:

Irland - Portugal (Donnerstag, 20:45 Uhr)

Portugal - Serbien (Sonntag, 20:45 Uhr)

Führt Zlatan Ibrahimovic seine Schweden auf direktem Weg nach Katar? Pontus Lundahl / AP

Zlatan Ibrahimovic will es noch einmal wissen: 16 Jahre nach seiner letzten WM will der Superstar mit seinen Schweden nach Katar. Die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht: Am Sonntag kommt es im Olympiastadion von Sevilla zum Showdown gegen Spanien. Das Hinspiel gewann Schweden sensationell 2:1. Nun könnte bereits ein Unentschieden zum Gruppensieg reichen, falls Schweden auch in Georgien gewinnt.

Für ein erstes Ausrufezeichen sorgte der «Ibra» bereits an der Pressekonferenz: «Ich werde zwar älter, aber ich verstehe meinen Körper jetzt besser. Er ist älter, obwohl mein Geist jünger ist, und ich immer besser aussehe.» Auch wenn der 40-Jährige nicht mehr der Stürmer von früher ist, verbal hat's der Schwede immer noch drauf.

Restprogramm:

Georgien - Schweden (Donnerstag, 18:00 Uhr)

Griechenland - Spanien (Donnerstag, 20:45 Uhr)

Spanien - Schweden (Sonntag, 20:45 Uhr)



Die Plätze 1 und 2 sind vergeben. Fragt sich nur, ob sich Italien oder die Schweiz direkt für Katar qualifiziert. Das Direktduell steigt am Freitag in Rom. Gewinnt Italien, reicht der Squadra Azzurra in Nordirland ein Punkt zum Gruppensieg.

Die Schweiz muss in Italien wohl gewinnen, um Gruppensieger zu werden. Bei einem Unentschieden müsste sie gegen Bulgarien mit mindestens zwei Toren höher gewinnen als Italien in Nordirland.

Restprogramm:

Italien- Schweiz (Freitag, 20:45 Uhr)

Schweiz - Bulgarien (Montag, 20:45 Uhr)

Nordirland - Italien (Montag, 20:45 Uhr)

Weltmeister Frankreich wird gegen Kasachstan die direkte Qualifikation aller Voraussicht nach perfekt zu machen. Dahinter sind die Verfolger dicht aneinander gedrängt. Mit der Ukraine, Finnland und Bosnien und Herzegowina haben gleich drei Teams die Chance, die Barrage zu erreichen.

Die besten Chancen dürfte Bosnien-Herzegowina haben. Mit zwei Heimspielen gegen die direkten Konkurrenten aus Finnland und der Ukraine haben sie ihr Schicksal in der eigenen Hand. Gleichzeitig kann auch die Ukraine die Chance ihres letzten Spiels nutzen, um eine Qualifikation ohne Niederlage aber mit sechs Unentschieden zu veredeln. Finnland hingegen muss am Dienstag zur Derniere der Qualifikation gegen Frankreich ran und dürfte nur Aussenseiterchancen haben.

Restprogramm:

Bosnien und Herzegowina - Finnland (Samstag, 18:00 Uhr)

Frankreich - Kasachstan (Samstag, 20:45 Uhr)

Finnland - Frankreich (Dienstag, 20:45 Uhr)

Bosnien und Herzegowina - Ukraine (Dienstag, 20:45 Uhr)

Belgien wird am Samstag die direkte Qualifikation wohl mit einem Heimsieg gegen Estland klar machen. Dahinter balgen sich Tschechien und Wales um Rang 2. Wobei beide Teams dank der Nations League ihre Teilnahme an der Barrage schon auf sicher haben. Denn sowohl die Tschechen wie auch die Waliser würden als einer der besten Nations-League-Gruppensieger, die noch nicht qualifiziert sind, nachrutschen.

Restprogramm:

Wales - Belarus (Samstag, 20:45Uhr)

Belgien - Estland (Samstag, 20:45 Uhr)

Wales - Belgien (Dienstag, 20:45 Uhr)

Tschechien - Estland (Dienstag, 20:45 Uhr)

Nach einer bis anhin perfekten Qualifikation hat Dänemark sein WM-Ticket schon in der Tasche. Dahinter kämpft Schottland um die Barrage. Trainer Steve Clarke will mit den Briten zum ersten mal seit 1998 an eine WM-Endrunde. Dabei trifft seine Mannschaft am Freitag auf Moldawien und kann mit einem Sieg die Barrage klarmachen. Auf Platz drei gelegen hat auch Israel zumindest rechnerisch noch eine Chance auf die Barrage.

Für Trainer Willibald Ruttensteiner und seine Mannschaft geht es zuerst nach Klagenfurt, wo der Gegner Österreich heisst. Für die Alpenrepublik lief die Qualifikation nach einer ansehnlichen EM enttäuschend. Durch den Gruppensieg in der Nations League ist man aber fix in der Barrage dabei. Und mit Israel hat Österreich noch eine Rechnung offen: In Haifa schlitterte man in ein 2:5-Debakel.

Restprogramm:

Moldawien - Schottland (Freitag, 18:00 Uhr)

Österreich - Israel (Freitag, 20:45 Uhr)

Schottland - Dänemark (Montag, 20:45 Uhr)

Israel - Färöer Inseln (Montag, 20:45 Uhr)

Nach einer enttäuschenden EM hat Lous van Gaal Holland wieder stabilisiert. Robin Van Lonkhuijsen / EPA

Hier heisst das grosse Duell: Holland gegen Norwegen und findet am Dienstag statt. Die Skandinavier lauern nur zwei Punkte hinter «Oranje», müssen aber auf Sturmtank Erling Haaland verzichten, der verletzt ist. Die «Elftal» hat sich nach einer Startniederlage gegen die Türkei unter Neo-Trainer Louis van Gaal gefangen und marschiert nun Richtung direkte WM-Qualifikation. Dabei änderte der Bondscoach unter anderem die Startformation: Von Frank de Boers Dreierkette hin zum klassisch-niederländischen 4-3-3.

Auch die Türkei hat mit Stefan Kunz einen neuen Trainer. Und nach einer zwischenzeitlichen Krise besteht tatsächlich noch die Chance, sich doch noch für die Barrage zu qualifizieren. Dazu muss die Türkei gegen Gibraltar und Montenegro gewinnen und auf eine Niederlage der Norweger hoffen. Sollten Norwegen und die Türkei beide ihre Spiele gewinnen und die Niederlande gegen Montenegro ausrutschen, wäre sogar noch die Sensation möglich und Louis van Gaals Team draussen.

Restprogramm:

Norwegen - Lettland (Samstag, 18:00 Uhr)

Türkei - Gibraltar (Samstag, 18:00 Uhr)

Niederlande - Montenegro (Samstag, 20:45 Uhr)

Montenegro - Türkei (Dienstag, 20:45 Uhr)

Niederlande - Norwegen (Dienstag, 20:45 Uhr)

In Gruppe H kommt es ebenfalls zum Spiel um Platz eins. Kroatien empfängt in Split Russland. Die Russen haben dabei die Chance, sich für das bittere Aus gegen die Kroaten an der Heim-WM 2018 zu revanchieren. Damals musste man die Segel im Viertelfinal nach einem 3:4 im Penaltyschiessen streichen. Im Hinspiel erreichte die «Sbornaja» in Moskau ein Unentschieden. Das gleiche Resultat würde der Mannschaft von Waleri Karpin reichen, um den ersten Platz zu behaupten.

Restprogramm:

Russland - Zypern (Donnerstag, 18:00 Uhr)

Kroatien - Malta (Donnerstag, 20:45 Uhr)

Kroatien - Russland (Sonntag, 15:00 Uhr)

Platz eins ist in der Gruppe I wohl an England vergeben. Spannung bietet hingegen das Duell um die Playoffs, um die Polen (17 Punkte) und Albanien (15) kämpfen. Dabei haben die Osteuropäer klare Vorteile: Am Freitag muss Albanien bei England ran, die Polen bei Andorra. Sollten die Albaner gegen die Mannschaft um Harry Kane überraschen und ihre Chance aufrechterhalten, steht dem Ex-FCB-Trainer Paolo Sousa als letzter Gegner mit Ungarn eine weitere machbare Aufgabe gegenüber.

Restprogramm:

Andorra - Polen (Freitag, 20:45 Uhr)

England - Albanien (Freitag, 20:45 Uhr)

San Marino - England (Montag, 20:45 Uhr)

Albanien - Andorra (Montag, 20:45 Uhr)

Polen - Ungarn (Montag, 20:45 Uhr)

Rumänien (13 Punkte), Nordmazedonien (13), Armenien (12). Diese Teams sind die Anwärter auf Platz zwei hinter dem bereits qualifizierten Deutschland. Für alle Mannschaften wäre die Qualifikation für die Barrage eine Überraschung. Das einfachste Restprogramm haben dabei die Rumänen, die noch gegen Island und Liechtenstein antreten. Armenien und Nordmazedonien stehen sich am Donnerstag in Jerewan gegenüber. Bekommt Altstar Goran Pandev nach der EM im Sommer die Chance, an einer WM teilzunehmen, oder zumindest in der Barrage darum zu spielen? Oder kann Henrikh Mkhitaryan einen Erfolg feiern?

Restprogramm:

Armenien - Nordmazedonien (Donnerstag, 18:00 Uhr)

Rumänien - Island (Donnerstag, 20:45 Uhr)

Liechtenstein - Rumänien (Sonntag, 18:00Uhr)

Armenien - Deutschland (Sonntag, 18:00 Uhr)

Nordmazedonien - Island (Sonntag, 18:00 Uhr)