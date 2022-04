WM-Qualifikation Dank Treffer von «Stürmerin» Kiwic: Schweizerinnen holen nach Rückstand noch einen Punkt gegen Rumäninnen Lange sieht es für das Schweizer Frauen-Nationalteam schlecht aus im Duell mit Rumänien, doch dank dem Tor der eingewechselten Rahel Kiwic gibt es immerhin noch einen Punkt. Das Unentschieden ist der erste kleine Ausrutscher der Schweizerinnen in der laufenden WM-Qualifikation.

Kein Durchkommen für Riola Xhemaili gegen die vielen Rumäninnen. Bild: Freshfocus / Alex Nicodim

Es ist ein Anrennen, das immer wieder gestoppt wird. Die Schweizerinnen drücken auf das Tor, doch immer wieder scheitern sie. Entweder an der rumänischen Verteidigung, deren Torhüterin Andreea Paralut oder noch viel häufiger an der eigenen Durchschlagskraft. 76 Minuten sind gespielt in dieser Partie, ehe Nationaltrainer Nils Nielsen ungewöhnlich reagiert. Er bringt als Waffe Rahel Kiwic ins Spiel. Sie ist eigentlich Innenverteidigerin, reiht sich aber bei dieser Aufholjagd ganz vorne mit ein. Denn Rahel Kiwic ist mit ihren 1,85m ein Turm und gewinnt fast jedes Kopfballduell. Und die Waffe geht auf.

Nur wenige Sekunden später ist das Tor da. Es ist zwar nicht der Kopf, aber der Fuss von Rahel Kiwic, der für das Ausgleichstor verantwortlich ist. Eine tolle Vorlage von der rechten Seite der ebenfalls eingewechselten Meriam Terchoun schiebt Kiwic über die Linie zum 1:1-Ausgleich ins Tor.

Rahel Kiwic sorgt für das Schweizer Tor. Bild: Robert Ghement / EPA

In den verbleibenden Minuten rennen die Schweizerinnen weiter an, drücken noch auf den Siegtreffer. Doch das Anrennen ist genau so erfolglos, wie in den Minuten vor der Einwechslung von Rahel Kiwic. Allein die Innenverteidigerin Julia Stierli vergibt zwei riesige Möglichkeiten nach Eckbällen kläglich. Und so holt sich die Schweiz in Rumänien nach einem 0:1-Rückstand zur Pause immerhin noch einen Punkt. Ein Punkt, der in der weiteren WM-Qualifikation noch wichtig sein kann. Und doch ist das Remis in Rumänien eine grosse Enttäuschung.

Eckball-Tor zur rumänischen Führung.

Jubel bei Maria Ficzay. Bild: Robert Ghement / EPA

Dass dieses Tor von Kiwic nicht gleichbedeutend mit dem Sieg ist, liegt an einer grossen Effizienz der Rumäninnen - und einer schwachen Verteidigung beim gegnerischen Eckball. Maria Ficzay erzielt kurz vor der Pause das Führungstor Rumäniens per Kopf. Die Raumdeckung funktioniert bei den Schweizerinnen nicht, weil Viola Calligaris nicht in das Duell steigt und Julia Stierli nicht mehr an den Ball kommt.

Über die ganze Partie hatte die Schweiz deutlich mehr Spielanteile, es fehlt aber an Durchschlagskraft. Schon von Beginn ist es eigentlich gut los gegangen für die Schweizerinnen. Sie dominieren die Rumäninnen, während diese sich weit zurückziehen. Insbesondere Alisha Lehmann, die erst wegen der Corona-Erkrankung von Ramona Bachmann in die Startelf gerückt ist, kommt so in der Startphase immer wieder zu guten Aktionen. Lehmann ist es, die in der 18. Minute auf dem linken Flügel ihre Gegenspielerin austänzelt und mustergültig in die Mitte zu Coumba Sow legt. Sow vergibt aber die Chance genau so kläglich, wie ihr in der zweiten Hälfte noch viele weitere Schweizerinnen folgen sollten.

Viel Kampf, wenig Ertrag: Alisha Lehmann im Kopfballduell mit Teodora Meluta. Bild: Robert Ghement / EPA

Das Unentschieden gegen Rumänien ist für die Schweiz der erste Ausrutscher einer bisher makellosen WM-Qualifikation. Nach sieben Spielen hat die Schweiz sechs Mal gewonnen, hat die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2023 immer noch in den eigenen Füssen. Der Vorsprung auf Italien beträgt einen Punkt. Am Dienstag kommt es in Thun zum Schlagerspiel zwischen der Schweiz und Italien.