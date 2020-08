Wird der Fussball politisch – oder ist das nur ein kurzfristiger Trend?

Einen vertieften Blick möchte ich in die Bundesliga werfen. Während einige Fussballer knieten, oder ein schwarzes Armband trugen, zeigte Dortmund-Stürmer Jadon Sancho ein Shirt mit der Aufschrift «Justice for George Floyd». ­Aktionen wie diese sind nicht nur unüblich, sondern gemäss der Fifa als politische Botschaften zu werten und darum verboten. Und weil der Deutsche Fussball-Bund an die Fifa-Regeln gebunden ist, musste er die Aktionen untersuchen. Ergebnis: Der DFB entschied, keine Bussen auszusprechen, «aufgrund der Aktualität des Themas».

Doch was ist in sechs Monaten? Was passiert, wenn dann ein Spieler eine antirassistische Botschaft auf dem Platz verbreitet?

Ist dann das Thema «nicht mehr aktuell» und der Spieler erhält eine Strafe? Diese Begründung für die Nichtbestrafung der Bundesligaspieler impliziert genau das, was viele People of Color befürchten: Im Moment ist es okay, diesem Thema Platz zu geben, doch in einigen Wochen soll dann bitteschön wieder «Normalität» (also konkret: Normalität für Nichtbetroffene) einkehren – und Rassismus auf dem Fussballplatz nicht mehr angeprangert werden. So, wie es eben die Fifa-Spielregeln besagen. Gleichzeitig fährt die Fifa immer wieder Antirassismus-Kampagnen. Der Slogan «Say No to Racism» ist in unseren Köpfen schon lange mit der Fifa verknüpft. Nur: Eine Werbekampagne ist eben nicht dasselbe, wie wirklich zu handeln. «Liefere statt lafere», habe ich als Kind gelernt und mit auf den Weg bekommen. Ich würde den Ausdruck gerne der Fifa weiterreichen.